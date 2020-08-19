Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил усилить охрану границ по всему периметру республики

Он пояснил, что это не должно пропустить в страну из других государств боевиков, оружие и деньги на организацию беспорядков, передает белорусское государственное агентство БелТА. Также Лукашенко поручил МВД не допустить беспорядков в стране и особенно в Минске. А Комитету государственной безопасности республики — выявлять и пресекать действия предполагаемых организаторов уличных выступлений.