Адвокат М.Ефремова заявил, что автомобиль актёра мог потерять управление из-за воздействия спутника или смартфона

Адвокат Михаила Ефремова заявил в суде, что автомобиль актёра, попавший в ДТП в начале лета, мог потерять управление из-за воздействия спутника или смартфона. Сам обвиняемый в аварии, в которой погиб курьер Сергей Захаров, пока не допрошен.

В Пресненском суде адвокат Эльман Пашаев огласил независимый отзыв на автотехническую экспертизу. Из него следует, что в электронику джипа Михаила Ефремова могли вмешаться извне. Адвокат сообщил о том, что в мире известны случаи, когда автомобиль во время движения становится неуправляемым и начинает ускоряться. Именно это как утверждает Пашаев, произошло с машиной актёра. Он выехал на встречную возле МИДа в центре Москвы, врезался в фургон, его водитель Сергей Захаров погиб. До этого в суде дали показания близкие друзья Ефремова, актер и режиссёр Никита Высоцкий и актриса Татьяна Беркович. По словам Высоцкого, он приехал на место сразу после аварии. Судье Елене Абрамовой он рассказал, что Ефремов много работал, занимался благотворительностью, проблемы с алкоголем были, но к наркотикам он никакого отношения не имел. Беркович отметила, что её друг никогда не садился пьяным за руль. Хотя употреблял по выходным и праздникам. По словам свидетеля Ефремов и его друзья неоднократно предлагали помощь всем потерпевшим по делу о ДТП, но этому мешал их адвокат Александр Добровинский. После допроса свидетелей объявили эвакуацию на час, неизвестный сообщил, что здание заминировано, затем заседание возобновилось.

Одного из свидетелей Татьяну Беркович, как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, проверяют на поставку Ефремову наркотиков. Актеру грозит за непреднамеренное убийство человека до 12 лет лишения свободы.