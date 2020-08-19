В Осло надеются, что высылка российского дипломата не отразится на дальнейших отношениях с Россией

Об этом говорится в заявлении МИДа Норвегии. Сотрудник российской дипмиссии объявлен персоной нон грата на фоне шпионского скандала. Ранее был задержан гражданин Норвегии, которого подозревают в передаче секретных данных иностранному государству. Это произошло после того, как он встретился предположительно с офицером российской разведки.