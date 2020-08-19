Власти Башкирии готовят предложения о выкупе контрольного пакета акций Башкирской содовой компании, из-за начала разработок которой на горе Куштау прошли акции протеста. Глава республики Радик Хабиров заявил в интервью «Эху Москвы», что республика готова взять на себя ответственность за судьбу крупнейшего в стране предприятия. Башкирская содовая компания производит 85% пищевой соды в России. Между тем, генеральный директор компании Эдуард Давыдов призывает решить проблему как можно быстрее, иначе бюджет может потерять до 18 миллиардов рублей.

Компания начала вырубать лес на горе Куштау 3 августа. Появление техники вызвало протесты местных жителей. По данным

«Интерфакса», административный арест был назначен более чем сорока задержанным, 20 человек получили административные штрафы.