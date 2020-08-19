Александр Лукашенко считает, что программа оппозиции толкает Белоруссию к столкновению с Россией, а также к уничтожению Белоруссии как государства. По итогам заседания совета безопасности он заявил, что допустить этого нельзя и призвал белорусские СМИ активизироваться.