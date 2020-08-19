Александр Лукашенко поручил Министерству обороны отслеживать передвижения войск НАТО в Польше и Литве

Слова белорусского президента приводит агентство БелТА. Лукашенко также поручил МИДу проинформировать западных партнеров о ситуации в стране и предупредить их об ответственности за беспорядки.

Сегодня проходит экстренный саммит ЕС по ситуации в Белоруссии. Источник ТАСС в Брюсселе заявил, что лидеры европейских стран учтут обращение оппозиционного кандидата Светланы Тихановской – она записала очередное видеообращение.

В Кремле считают, что в Белоруссии явно видно вмешательство извне. Пресс-секретарь президента Дмитирй Песков при этом не привел конкретных примеров.