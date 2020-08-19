Норвегия высылает из страны российского дипломата

Это произошло из-за шпионского скандала.

МИД Норвегии объявил персоной нон грата одного из сотрудников посольства России в Осло. «Это происходит потому, что он совершил действия, которые не соответствуют его статусу и роли как дипломата», — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местный телеканал NRK. Имя и должность россиянина при этом не уточняются.

Поводом для высылки стало дело о шпионаже, которое завели норвежские следственные органы. В минувшую субботу полиция задержала в центре Осло мужчину в возрасте пятидесяти лет. Его подозревают в сотрудничестве с иностранной разведкой, а в частности в том, что он передавал ей данные, которые могут нанести ущерб национальным интересам королевства. Как ранее сообщал NRK, задержанный вину не признал, но подтвердил, что занимался продажей некой информации.

Как уточняет интернет-издание UpstreamOnline подозреваемым в шпионаже стал сотрудник компании DNV GL, которая занимается сертификацией кораблей и подводных трубопроводов. По данным сайта, это предприятие работало в том числе в рамках проекта «Северный поток».

Еще вчера премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг говорила о том, что королевство не будет пока выступать против России. Она добавила, что дело о шпионаже нуждается в дополнительном расследовании.