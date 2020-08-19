Правительство Москвы не намерено вновь вводить карантинные ограничения в связи с коронавирусом и закрывать предприятия. Об этом заявил сегодня заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

Москва готова к любому развитию ситуации, но на сегодняшний момент нет никаких оснований для закрытия предприятий— сообщил Ефимов журналистам. В городе наблюдается стабильная ситуация с заболеваемостью коронавирусом и занятостью коек в медицинских учреждениях — добавил заместитель мэра столицы. И назвал слухи о возвращении карантинных назвал необоснованными.

Между тем, в оперативном штабе по контролю за коронавирусом отметили, что суточный темп прироста новых случаев заражения в Москве сейчас в два раза меньше, чем 2 месяца назад.

Сегодня в столице подтвержден 691 новый случай заболевания. С начала августа ежедневное количество заразившихся не растет, но и не уменьшается. Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано более 250 тысяч случаев коронавируса.

В середине августа мэр Москвы Сергей Собянин уже заявлял, что правительство Москвы не намерено возвращаться к режиму самоизоляции в сентябре, о чем массово распространяются слухи.