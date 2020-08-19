Демократическая партия США официально выдвинула Джо Байдена в качестве своего кандидата на пост главы Белого дома

Онлайн-перекличка, по причине пандемии, с участием делегатов от 50 штатов и семи голосующих территорий США, которую телеканал Скай-Ньюз сравнил с голосованием на конкурсе Евровидения, присудила внутрипартийную победу Джо Байдену, поблагодарившему всех за «оказанную ему высокую честь». Выступая вслед за ним супруга кандидата Джил Байден вспомнила, что после трагической гибели сына, ее муж уже на третий день вышел на работу, «потому что он такой человек». Экс-президент Билл Клинтон в интервью заметил, что вместо «обвинений, словесных издевательств и унижения человеческого достоинства», исходящих от Трампа, Байден займется восстановлением Америки, «где все мы живем и работаем бок о бок». Бывший соперник избранного кандидата от демократов Берни Сандерс полностью перешел на его сторону и выразил уверенность в том, что новый президент покончит с разгулявшимся в стране расизмом. Рынки и бизнес ожидают от возможно будущего президента увеличения индивидуального налога на богатых и на передаваемое наследство — намерения, о которых он заявил в ходе кампании за свое выдвижение, отмечает телеканал Си-эн-би-си.



Среди стран, которые уже высказались по поводу выдвижения Байдена кандидатом от Демпартии, Турция, в частности, резко осудила его заявление в недавнем интервью газете Нью-Йорк таймс о том, что Соединенные штаты поддержат турецкую оппозицию с тем, чтобы изменить антидемократический политический ландшафт в этой стране.