Лидеры стран ЕС собрались сегодня на экстренный саммит по Белоруссии

Заседание проходит в закрытом режиме в формате видеоконференции.

Сегодня утром бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала видеообращение к Европейскому Совету. Она попросила участников саммита не признавать результаты белорусских президентских выборов.

Между тем, президент республики Александр Лукашенко еще до начала саммита сказал, что отвергает предложение Запада о переговорах по ситуации в Белоруссии. Белорусский лидер сказал, что Запад «гнет свою линию» и «у них у самих очень много своих проблем».

Лукашенко добавил, что протесты в Белоруссии финансируются из-за рубежа, он пообещал «разобраться» с митингующими у предприятий страны и сказал, что протестующие на заводах ведут себя «как Гестапо». Помимо прочего Лукашенко добавил, что в его стране сейчас нет иностранных военных сил.

Тем временем, в Кремле заявили, что сейчас нет потребности в российской военной помощи Белоруссии, — с соответствующим комментарием выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Забастовки, которые продолжаются после выборов на ряде предприятий Белоруссии, угрожают российскому Оборонно-промышленному комплексу. Об этом пишет Независимая газета. Собеседник Независимой газеты добавил, что пока непонятно, как долго продлится забастовка и в каком состоянии находится техника, но если сроки действительно сдвинутся, это может повлечь, в том числе, предъявление финансовых претензий со стороны военного ведомства белорусским производителям.