Президент Мали ушел в отставку и распустил правительство в результате военного переворота

Президент западноафриканского государства Мали ушел в отставку и распустил правительство в результате военного переворота. Ибрагим Бубакар Кейта заявил, что не готов оставаться у власти любой ценой.

Военные устроили мятеж в Мали накануне. В Мали закрыты границы и введён комендантский час. Жителям страны запрещено выходить на улицу в тёмное время суток. Решение принял так называемый национальный комитет спасения народа, образованный мятежниками. О мерах объявил по национальному телевидению замначальника штаба вооруженных сил страны полковник Исмаэль Ваге. Военный мятеж, напомню, произошёл накануне. На улицах города Кати в 15-ти километрах от столицы Бамако на юго-западе страны началась стрельба. К столице двинулись танки и бронетехника. Вскоре западные СМИ сообщили об аресте президента Кейта, главы правительства Бубу Сиссе. Их заперли в своих домах, а позже на бронетранспортёре отвезли на армейскую базу Кати, где мятеж и начался. По сообщениям местных СМИ мятеж организовали трое высокопоставленных офицеров, в их числе генерал. До этого в Мали проходили антиправительственные демонстрации. Оппозиция ликованием встретила новость об отставке президента.

Никто из россиян, находившихся в Бамако, не пострадал, сообщили в нашем посольстве агентству ТАСС. Тем временем Германия, чьи военные находятся в разных частях Мали в рамках миссии ООН усиливает их безопасность.

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта своевременно покинул свой пост, чем «спас свою жизнь». Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ведущий научный сотрудник Центра изучения стран тропической Африки Института стран Африки РАН Василий Филиппов. «Думаю, что это в высшей степени разумное решение, потому что это крайне непопулярный в стране президент. Фактически это креатура Елисейского дворца, который просто посадил его в президентское кресло. Он не популярен ни в армейской среде, ни среди граждан (страны). И то, что он ушел, это правильно, он молодец, он спас себе жизнь этим», — сказал он. По словам В.Филиппова, французы не хотят «активно поддерживать человека, который себя дискредитировал», а в случае, если французские войска уйдут Сахеля, то совершенно очевидно, что к «власти придут исламисты». «Президент Бубакар держался на «французских штыках». Макрон (президент Франции – ЭМ) совсем недавно на встрече пятерки сказал, что если вдруг граждане Мали будут продолжать эти выступления против французских войск на своей территории, и если не будет выражена поддержка президентов этих пяти стран Парижу, и не одобрит присутствие французских военных, то он прекратит операцию «Сахель». А если французы уйдут из Сахеля, то совершенно очевидно и в Мали, и в Нигере, что к власти придут исламисты», — отметил он. В.Филиппов добавил, что не удивится, если в скоро времени Бубакар бежит из Мали во Францию.