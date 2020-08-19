БСК планирует ликвидировать «белые моря» от содового производства в Башкирии в течение 10 лет

Генеральный директор Башкирской содовой компании (БСК) Эдуард Давыдов в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что предприятие планирует ликвидировать «белые моря» от содового производства в Башкирии в течение 10 лет.

«У предприятия есть программа, как ликвидировать эти «белые моря» полностью, и решить этот вопрос решить на корню раз и навсегда. Я думаю, что в течение 10 лет мы все это переработаем в несколько компонентов, либо в строительные материалы, также нам предлагают делать подстилку для дорог, как хорошее вяжущее средство. Мы реализуем эти два направления», — рассказал гендиректор БСК.

БСК будет перерабатывать «минералы в строительные материалы», «стройблоки», добавил он, и осваивать новые технологии, которые позволят использовать это сырье.

«Как выяснилось это хороший строительный материал. Мы уже поставили на предприятии первое оборудование, которое прессует их. Мы планируем это дело переработать», — пояснил Э.Давыдов.

Так же он отметил, что в реку Белая предприятие сливает безопасную воду.

«Мы сливаем уже отстоявшуюся чистую воду. В ходе производства кальцинированной соды образуется отход самого безопасного класса — хлористый кальций и соль. Это обычные компоненты морской воды. И в принципе все содовые компании сливают это в море без нарушений экосистемы, как и во многих странах. Так как мы находимся вне близости моря, мы эти морские минералы скапливаем в этих «белых морях». Там твердая часть оседает, а чистую воду мы сливаем в реку Белая», — отметил он.

По словам Э.Давыдова, есть много других химических предприятий, которые свои отходы сливают в реку Белая.

«Я бы хотел сказать, в реку Белая отходы сливают много химических предприятий, находящихся в регионе, но я их не буду называть. Но те классы опасности минералов, которые они туда сливают, даже близко несопоставимо с водой с небольшим содержанием морских солей, которые сливает БСК. Мы сливаем с концентрацией допустимой Росрыбхоза, которые не влияют на размножение и жизнедеятельность рыб», — подчеркнул он.