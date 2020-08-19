Глава БСК Давыдов: Углубление разработки карьера Шахтау может привести к разрушению поселка

Генеральный директор Башкирской содовой компании (БСК) Эдуард Давыдов в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что углубление разработки карьера Шахтау может привести к разрушению поселка.

«Мы сейчас уже добываем и зарываем ниже 20 метров воды. Разработка (карьера Шахтау) сопровождалась мощными взрывными работами, при подводных взрывах возникает гидроудар. Там есть непосредственно ближайший поселок Шахтау, который может привести к проседанию, и это уже приводит. Мы поставили сейсмодатчики и увидели, что удар на фундамент значительный, это проблема. И если углубляться, есть риски обрушения целого поселка Шахтау», — сказал он.

Также Э.Давыдов добавил, что существует еще большая вероятность экологической катастрофы. «Там рядом протекает река Селеук. В этом месторождении, где мы добываем, приток воды в подземных водах составляет 1000 кубических метров в секунду — это громадная цифра. Это не просто вода, а сильноминерализованная вода. Существует большой риск, что борта карьера от гидроудара не выдержат, и вся эта громадная масса воды выльется в Селеук. Это будет еще большей экологической катастрофой», — отметил он.

На тех уровнях, на которых идет добыча известняка, добавил Э.Давыдов, существует «большое количество нефтепродуктов», которые также необходимо перерабатывать. «На тех уровнях, на которых мы добываем, известняк идет уже высокой битуминозности, грубо говоря, там большое количество нефтепродуктов, которые тоже нужно перерабатывать. Сейчас мы перерабатываем, сливая в биологические очистные сооружения, и бактерии которые там живут, они все это дело съедают», — пояснил он.

А также, что находится на низких уровнях данного месторождения, отметил Э.Давыдов, никто сказать не может, так как «архивные данные показывают, что ниже 15 метров там ничего нет». «Надо делать повторную геологоразведку», — сказал он.

Башкирская содовая компания, которая производит 85% пищевой соды в России, ранее заявила об истощении ресурсов на разрабатываемом месторождении. Первой альтернативой являлось месторождение известняка Тратау, которое ограничивает разработку в связи со статусом памятника природы. Власти региона сообщили, что источником сырья для предприятия станет гора Куштау в Ишимбайском районе, которая не имеет особого статуса. Это решение вызвало протесты со стороны активистов, желающих защитить башкирские шиханы.

По словам гендиректора «Башсоды», компания должна приступить к разработке месторождения не позднее 2024 года.

«Мы должны приступить к месторождению нового карьера не позднее 2024 года. А если с учетом на проектирование и строительства нового карьера, времени у нас фактически и нет», — сказал он в интервью радиостанции «Эхо Москвы».