Доход главы СК, согласно его декларации, увеличился за год почти на один миллион рублей

Доход главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, согласно его декларации, увеличился за год почти на один миллион рублей. Он приобрел вторую дачу, а его жена – участок земли площадью около 3 тысяч квадратных метров.

В декларации отмечено, что Бастрыкин заработал в прошлом году почти 12 с половиной миллионов рублей.