Жириновский будет требовать отстранить начальника СИЗО Лефортово в связи с тем, что его пустили к Фургалу

Владимир Жириновский будет требовать отстранить начальника СИЗО Лефортово в связи с тем, что его и еще нескольких представителей ЛДПР не пустили к бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Напомним, — он арестован до 9 сентября. Бывшего губернатора обвиняют в организации убийств и покушении на убийство.

В пресс-службе Минюста пояснили, что разрешение на свидание депутатов с заключенными находится исключительно в компетенции следствия.