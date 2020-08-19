«Молодая гвардия» ЕР объявила о формировании отрядов, которые будут бороться с распространением фейков на выборах

«Молодая гвардия» «Единой России» объявила о формировании отрядов, которые будут бороться с распространением ложной информации во время выборов. Как говорится в сообщении, в них будут входить наблюдатели, блогеры, интернет-аналитики, а также мобильные группы, которые будут оперативно выезжать на участки в случае появления информации о вбросах.

Напомню, — 13-го сентября в России пройдет основной день голосования на выборах, а 11 и 12 будет организовано досрочное голосование.