Защитники Куштау требуют от БСК провести аудит и модернизировать производство

Защитники шихана Куштау требуют от Башкирской содовой компании провести аудит и предоставить юристам активистов документы, в частности, разрешение на разработку месторождения на шихане, а также модернизировать производство. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» активист-защитник шихана Куштау Урал Байбулатов.

«Как утверждают наши юристы, эта лицензия была получена незаконно. Когда переводили эти леса из лесного фонда в промышленный, пункты закона не соблюлись», — сказал он.

У.Байбулатов также заявил о необходимости модернизации производства и поиске альтернативных источников сырья. Например, активисты предлагают рассмотреть Худолазское месторождение в Сибае.

Кроме того, защитники шихана Куштау требуют от БСК провести рекультивацию накопленных отходов, которые жители региона называют «белые моря».

У.Байбулатов отметил, что активисты пока не рассматривали вариант обращения в суд по вопросам, связанным с защитой шихана Куштау. «По Конституции Российской Федерации верховенство власти принадлежит народу. Народ решил, что Куштау разрабатываться не будет. Поэтому мы вообще не рассматриваем суды. Мы вышли туда и выразили. Это был народный референдум», — сказал он.

При этом активист отметил, что сейчас важно вести переговоры с БСК. «Сейчас все надо перевести в конструктивное русло, на дипломатическое поле. Нам надо работать на уровне переговоров и достичь результата, который устроит народ, в первую очередь, и во вторую очередь — БСК, компанию, которая должна работать на благо республики и всей страны», — подчеркнул он.