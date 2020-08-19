Глава «Башсоды» Давыдов: Нам не поступали предложения о покупке двух других альтернативных месторождений в Башкирии

Генеральный директор Башкирской содовой компании (БСК) Эдуард Давыдов в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что никаких предложений по покупке альтернативных месторождений в Башкирии, позволяющих сохранить шиханы, к ним не поступало.

«Нам не поступали подобные предложения. Просто ходят разговоры вокруг этого. Возможно, есть такие предложения, есть такие желания продать эти месторождения, но в сложившейся обстановке, исходя из здравого смысла, это месторождение не имеет никаких перспектив», — сказал он.

Э.Давыдов напомнил, что ранее предыдущий глава республики Башкирия предлагал взять в разработки Гумерское ущелье Бужа-тау, но по мнению гендиректора, это «еще большее преступление перед экологией».

«Мы не будем рассматривать это предложение, и экоактивисты никогда не дадут этого сделать, и глава республики не даст это сделать. Это еще большее преступление перед республикой», — отметил он.

Также Э.Давыдов добавил, что второй рассматриваемый альтернативный вариант — это Худолазское месторождение, которое уже принадлежит другому хозяйственному субъекту.

«Его уже купили, по-моему, австрийцы, у них свои цели на него, своя программа. И потом в мировой практике нет таких примеров, чтобы содовое производство возило за 500 км известняк для производства. Даже технически представить, нужно чтобы по этой ветке курсировало несколько тысяч вагонов в сутки. Мне кажется, это надо строить новую ж/д ветку. И потом сделка закрыта, оно (месторождение) уже не наше, оно уже у другого хозяйственного субъекта, у которого свои планы на него», — отметил он.

3 августа БСК приступила к вырубке леса на горе Куштау для геологоразведки на месторождении известняка (сырья для производства соды). Появление техники и начало вырубки леса вызвали протесты местных жителей.