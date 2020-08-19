ФСБ обвиняет видеоблогера Андрея Пыжа в том, что он вывез за рубеж данные о московском метро

Подозреваемый ездил на Украину с флешкой, на которой была информация о подземке.

Андрей Пыж перевёз через границу сведения о московских подземных транспортных сооружениях мобилизационного назначения. Агентство ТАСС со ссылкой на свои источники рассказывает, что именно эти документы сотрудники ФСБ обнаружили на флешке, которую изъяли у Пыжа. Следствие уверено, что они относятся к гостайне. Задержанный уверяет, что получил их по электронной почте и не собирался кому-то передавать. Пыж хотел использовать информацию лишь для того, чтобы снять качественный ролик для ютуба. На его канал «урбантуризм» подписаны почти 800 тысяч человек. На нём автор размещает видео о заброшенных объектах. Ранее Пыж частично признал вину. По словам адвоката блогер сделал это для того, чтобы следствие не изменило обвинение с вывоза секретных данных на более тяжёлую статью — шпионаж.

Суд отправил блогера под арест на два месяца. За незаконный доступ к гостайне ему грозит от трёх до восьми лет заключения.