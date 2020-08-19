Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил об отставке после того, как военные устроили мятеж в стране

Президент западноафриканского государства Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил об отставке после того, как военные устроили мятеж в стране. Он сказал, что не хочет, чтобы проливалась кровь для сохранения его власти. Мятеж произошел в Мали накануне. Кейту и премьера страны Бубу Сиссен, задержали. Антиправительственные демонстранты встретили эти новости ликованием.

Протесты в Мали продолжаются более двух месяцев. В стране было создано оппозиционное движение «5 июня», названное в честь дня, когда митингующие стали выходить на улицы.