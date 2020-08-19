Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал «разобраться» с митингующими у предприятий республики

На заседании Совета безопасности глава государства сказал, что протестующие «ведут себя как Гестапо». Лукашенко добавил, что власть в Белоруссии не зашаталась, поскольку ей «есть на кого опереться». При этом президент подчеркнул, что сегодня на территории республики нет никаких иностранных войск. Глава государства добавил, что дебаты о переизбрании власти будут возможны лишь на основе новой Конституции.
2020-08-19T13:02:43+03:00
2020-08-19T13:07:48+03:00
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13:02, 19 августа 2020
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Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..
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