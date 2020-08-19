Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал «разобраться» с митингующими у предприятий республики

На заседании Совета безопасности глава государства сказал, что протестующие «ведут себя как Гестапо». Лукашенко добавил, что власть в Белоруссии не зашаталась, поскольку ей «есть на кого опереться». При этом президент подчеркнул, что сегодня на территории республики нет никаких иностранных войск. Глава государства добавил, что дебаты о переизбрании власти будут возможны лишь на основе новой Конституции.