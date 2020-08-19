Рональд Куман назначен на пост главного тренера ФК «Барселона»

Нидерландский специалист Роналд Куман занял пост главного тренера испанского футбольного клуба «Барселона». Об этом сообщает пресс-служба каталонцев. Контракт с 57-летним специалистом рассчитан до 2022 года, он стал пятым главным тренером из Нидерландов в истории «Барселоны».