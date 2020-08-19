Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его и других представителей партии не пустили в камеру к Сергею Фургалу. Об этом сообщает агентство ТАСС. Ранее Жириновский говорил, что сегодня планирует навестить арестованного экс-губернатора Хабаровского края, члена ЛДПР.