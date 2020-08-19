Белорусский ОМОН сегодня разогнал акции протеста у проходной Минского Тракторного завода и у здания Государственной Филармонии. Кроме того, оказался заблокирован проход к зданию Белтелерадиокомпании, где часть работников объявили забастовку.

Сотрудница телерадиокомпании Алена Мартиновская рассказала, что ее сегодня просто не пустили на работу. Она связывает это с подписью под обращением к руководству о поддержке протестующих. Мартинвоская добавила, что ее обязанности сейчас исполняют сотрудники из России, которых специально привезли в Белоруссию. Мартиновская отметила, что сотрудники милиции , которые дежурят у входа в здание, отказываются объяснять, почему не пускают некоторых работников Белтелерадиокомпании.