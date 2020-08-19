Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал разогнать координационный совет оппозиции, о создании которого объявила бывший кандидат в руководители государства Светлана Тихановская. Об этом сообщает агентство Интерфакс. Президент подчеркнул, что создание альтернативных, параллельных органов с целью захвата власти карается законом.

Лукашенко также сказал, что протесты в республике финансируются из-за рубежа, что западные страны перечисляют в республику средства, часто наличные, для поддержки уличных акций.

Белорусский лидер подчеркнул, что понимает, но не воспринимает предложения Запада о переговорах по ситуации в Белоруссии. Как выразился президент, «у них очень много своих проблем». Лукашенко назвал оппозицию «черной сотней» и добавил, что власть в Белоруссии не зашаталась, поскольку ей есть на кого опереться.