Европейские чиновники в разных странах делают заявления об ухудшении эпидемиологической обстановки

Более 40 тысяч немецких туристов попросили в срочном порядке покинуть Испанию из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусом. В Австрии ввели особый режим въезда в страну для некоторых категорий туристов, в частности, для возвращающихся с Балеарских островов. С соответствующим заявлением выступил австрийский канцлер Себастьян Курц.

Между тем, в России оперативный штаб продолжает отчитываться об относительно благоприятной ситуации с коронавирусом. Четвертый день подряд регистрируется менее 5 тысяч заболевших.