Сезон подготовки к школе начался в этом году позже, а траты родителей пока скромнее, чем в прошлые годы

По мнению продавцов школьных товаров, на спрос влияют опасения, что детям придется вернуться к дистанционному обучению.

Последствия пандемии структурно изменили набор товаров для подготовки к школе, а также сдвинули сроки начала традиционного сезона — теперь он захватит и первую половину сентября, отметила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров сообщила Антонина Цицулина.

Низкий спрос на товары для школы продавцы также связывают с тем, что из-за коронавируса многие родители стараются не водить детей в общественные места. А многие до сих пор не вернули их в мегаполисы. По этой же причине заметно выросли онлайн продажи. Так, в компании Wildberries подсчитали, что продажи одного из самых ходовых в школьной жизни товаров — тетрадей — выросли более чем в десять раз по сравнению с прошлым годом.

Также отмечается, что в классической «школьной корзине» значительно растет доля техники для онлайн-обучения и появились многоразовые маски и санитайзеры.

Новый учебный год по всей стране должен начаться 1 сентября очно. Однако окончательное решение о формате обучения в каждом из регионов будет сформировано 20 августа исходя из эпидемиологической обстановки