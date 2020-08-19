Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала видеообращение к Европейскому совету

Она попросила не признавать результаты прошедших в республике выборов главы государства. Обращение приурочено к сегодняшнему саммиту руководителей государств и правительств стран Евросоюза.

На днях Тихановская объявила о создании координационного совета оппозиции, цель которого – добиться проведения новых выборов и мирной передачи власти. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал совет угрозой для стабильности республики.

Прямо сейчас информационные агентства цитируют новые заявления белорусского лидера. На заседании Совета безопасности Лукашенко сообщил о сохранении сложной общественно-политической ситуации в стране. Он также сказал, что власти республики «разберутся» с митингующими у проходных заводов.

Сегодня, напомним, ОМОН разогнал акцию протеста у проходной Тракторного завода в Минске.