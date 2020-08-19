Глава Башкортостана назвал устойчивой ситуацию с коронавирусом в республике

Глава Башкортостана Радий Хабиров назвал устойчивой ситуацию с коронавирусом в республике. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы вышли на устойчивое равновесие, не люблю слово плато. Мы от 30 до 35 случаев фиксируем каждый день, но они не тяжелые. У нас в инфекционной больнице, которая была в пике заполнена до 350 человек, сейчас 110 человек лежит. Это очень хороший показатель для нас», — сказал он.

Р.Хабиров отметил, что также сократилось число выявленных случаев пневмонии. «У нас пневмонии в день доходили до 400 случаев. Сейчас менее ста падает пневмония. Если мы удержим ситуацию, маски, социальная дистанция, то мы выйдем на совсем-совсем нивелированное», — сообщил он.

По словам главы Башкортостана, 1 сентября дети начнут учиться в очном формате в республике. При этом все студенты кроме 1 курса бакалавриата и последнего – магистратуры будут учиться до 1 октября дистанционно.