Глава БСК видит компромисс в конфликте на Куштау в том, чтобы выработать «наиболее экологичные способы разработки»

Генеральный директор Башкирской содовой компании (БСК) Эдуард Давыдов в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы» высказал свое видение компромисса в конфликте из-за начала геологоразведочных работ на месторождении известняка БСК.

«Я как руководитель компании вижу компромисс в том, чтобы выработать наиболее экологичные способы разработки, с наименьшими потерями для экологии, если это возможно. И второе — нужно разговаривать с местными жителями, каким образом можно скрасить то негативное воздействие на природу, которое, безусловно, будет. И каким либо образом разработать социальную программу поддержки местных населенных пунктов, чтобы скрасить то негативное воздействие, которое мы будем оказывать», — сказал он.

Башкирская содовая компания, которая производит 85% пищевой соды в России, ранее заявила об истощении ресурсов на разрабатываемом месторождении к декабрю 2022 года. В компании отметили, что альтернативой является месторождение известняка Тратау. Однако там разработка ограничена статусом памятника природы.

С начала августа начались акции протеста защитников башкирских шиханов.