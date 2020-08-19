TUT.BY: В военном госпитале в Минске умер один из раненых милицией в ходе протестов

В военном госпитале в Минске умер один из раненых милицией в ходе протестов, — сообщает сайт TUT.BY . Интернет-издание ссылается на родственников 43-летнего жителя Бреста Геннадия Шутова. По их словам, 11 августа, во время разгона акции протеста, он получил огнестрельное ранение в голову.

Дочь Шутова, Людмила, рассказала, что семья искала его двое суток, прежде чем выяснила, что раненого сначала доставили в Брестскую больницу, а затем переправили вертолетом в военный госпиталь Минска.