В Минске ОМОН разогнал акции протеста у проходной Тракторного завода и у здания Государственной Филармонии

Кроме того, заблокирован проход к зданию Белтелерадиокомпании, часть работников которой объявила о забастовке и здание Театра Янки Купалы, сотрудники которого объявили о намерении уволиться. Напомним, — таким образом они выступили в поддержку снятого с должности директора театра Павла Латушко, выступавшего в защиту протестующих.