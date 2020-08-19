Глава Башкортостана считает, что некоторые защитники Куштау действовали из корыстных мотивов

Глава Башкортостана Радий Хабиров считает, что некоторые защитники шихана Куштау действовали исходя из корыстных мотивов. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы видели там очень много мотивов. Мотивы были очень разные. Часть мотивов была в том числе и корыстные, на мой взгляд. То есть часть людей выполняли за определенные деньги определенные работы. Эти факты есть, мы примерно понимаем, откуда это идет. Там определенный разлад и в стане крупных предпринимателей, у которых разные [интересы], большой бизнес, это тоже есть», — сказал он.