Глава «Башсоды» Давыдов: Если не будет найден компромисс в конфликте с Куштау, то страна потеряет около 18 млрд рублей

Если не будет найден компромисс в конфликте, возникшем в связи с протестами из-за начала геологоразведочных работ на месторождении известняка Башкирской содовой компанией (БСК), то страна может потерять около 18 млрд рублей. Об этом заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» генеральный директор БСК Эдуард Давыдов.

По мнению гендиректора, если не будут найдены какие-то решения возникшего конфликта, и предприятие вынуждено будет остановить свое производство, то страна может потерять «17-18 млрд рублей». «Общее отчисление БСК — это примерно 18 млрд рублей. Это только от БСК. Я уж не говорю от потребителей, которых 1200, это те, которые потребляют нашу продукцию. Из них республика потеряет 10-11 млрд. рублей», — сказал он.

По словам Э.Давыдова, от БСК зависит непосредственно 35-40 тысяч человек. «На БСК непосредственно работает 9 тыс. человек на территории республики. А также на «Сырьевой компании» 1 тыс. человек, которая добывает сырье. ««ХайдельбергЦемент Рус» — это еще 3 тысяч человек. Подрядная организация, которая ремонтирует, логистические компании, которые возят, клининговые компании, столовые, ремонтный персонал — это 2-2,5 тыс. человек. Фактически 35-40 тысяч человек зависят от данного предприятия. Далее — это 1200 потребителей на территории РФ, все производители стеклотары, все химические предприятия, производители моющих средств и многие-многие другие. Они все останутся в плачевном состоянии», — сказал он.