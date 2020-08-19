Глава Башкортостана заявил, что не будет работать с активистами экстремистской организации «Башкорт»

Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что не будет работать с активистами экстремистской организации «Башкорт» и, в частности, обсуждать с ними судьбу шихана Куштау. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«С экстремистской организацией я, конечно, работать не буду. С активистами этой организации я не буду работать. Но я сторонник всегда разговаривать. Пройдет время, все успокоится, мы забудем о существовании экстремистской организации, пусть ее не будет, а потом будем налаживать дальнейшие диалоги», — сказал он.

Ранее Верховный суд Башкортостана сегодня признал национальную организацию «Башкорт» экстремистской и запретил ее деятельность.