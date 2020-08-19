Столичные власти вновь заверили, что не планируют повторное закрытие предприятий из-за пандемии коронавируса. Как выразился заместитель мэра по вопросам экономической политики, таких планов «нет ни в коем случае». Он добавил, что в мэрии наблюдают «странную тенденцию слухов» о возвращении карантинных мер. Ефимов подчеркнул, что ситуация с заболеваемостью в Москве стабильная.



Оперативный штаб сегодня сообщил, что за последние сутки коронавирусом в Москве заразились более 690 человек. В целом по России менее 4900.