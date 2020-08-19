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11:05, 19 августа 2020

Защита актёра Михаила Ефремова сегодня начала представлять доказательства в суде

Защита актёра Михаила Ефремова, которого обвиняют в смертельной аварии с его участием, сегодня начала представлять доказательства в суде. Ранее адвокат говорил, что у него есть подтверждения невиновности подзащитного.

Михаила Ефремова привезли на машине службы исполнения наказаний около 10 утра. Актёр как и раньше не ответил на вопросы огромного числа представителей СМИ, которые приехали к Пресненскому суду. Ефремов, который по словам его адвоката Эльмана Пашаева недавно перенёс инсульт, быстро поднялся по лестнице и зашёл в здание. Первым свиделем со стороны защиты стал актёр и режиссёр Никита Высоцкий. Он назвал Ефремова очень хорошим человеком и ответственным отцом шестерых детей и призвал судью Елену Абрамову учитывать личность подсудимого. Высоцкий отметил, что обвиняемый много работает и занимается благотворительностью, он цитата «не мажор, не развратник и не алкоголик». Свидетель также сказал суду, что Ефремов и его друзья хотели помочь семье погибшего деньгами, но этому помешал представитель потерпевших, имея в виду адвоката Александра Добровинского. Возможно уже сегодня показания даст сам Ефремов. Вину он не признал по просьбе адвоката. Пашаев по его словам нашёл доказательства невиновности актера. Между тем Добровинский вчера усомнился в том, что Ефремов перенёс инсульт. Актер по версии следствия 8 июня на Смоленской площади выехал на встречную и врезался в машину, за рулем которой был уроженец Рязани Сергей Захаров, он умер. Ефремову грозит до 12 лет колонии.

В суде свидетели обвинения, в том числе сотрудники ГАИ и очевидцы аварии, ранее сказали, что в машине Ефремов был один и к тому же был сильно пьян. Старший сын погибшего Валерий Захаров вчера заявил иск к актёру на шесть с половиной миллионов рублей.



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