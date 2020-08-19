«Дождь»: В Минске вчера вечером побывал самолет ФСБ России

В Минске вчера вечером побывал самолет ФСБ России – сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на данные специализированного сервиса Флайтрадар. Самолет вылетел из столичного Внуково, некоторое время провел в белорусской столице и ближе к полуночи вернулся в Москву.

Ранее, со ссылкой на источники сообщалось, что этим самолетом мог пользоваться директор ФСБ Александр Бортников.