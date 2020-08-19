В Белоруссии ОМОН снова начал разгонять людей

У проходной Минского тракторного завода отмечены первые задержания.

Несколько сотен работников МТЗ, которые по договоренности с гендиректором написали заявления на отпуска за свой счет, не смогли попасть на территорию завода. У них заблокированы пропуска. Об этом сообщает портал tut.by. К работникам, собравшимся возле проходной, присоединились неравнодушные люди, а также некоторые сотрудники Минского моторного завода. Однако собравшихся разогнал приехавший ОМОН. При этом в пресс-службе предприятия отметили, что «руководство завода милицию не вызывало».

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости, что возле Минского тракторного завода имели место были задержания, информация о числе задержанных граждан уточняется.

Ранее сообщалось, что на ряде крупных предприятий Белоруссии объявлены забастовки с политическими требованиями, в том числе протестующие выступают за проведение повторных выборов президента.

Между тем, по словам премьер-министра Белоруссии Романа Головченко, все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме, конвейеры нигде не остановлены.