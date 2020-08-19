Глава Башкортостана заявил, что решение о покупке контрольного пакета акций БСК республикой уже принято

Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что решение о покупке контрольного пакета акций Башкирской содовой компании республикой уже принято.

«Это по сути уже решение. Если бы это не было решением, я бы не говорил его в публичном пространстве. Это займет определенное время, нужно проводить переговоры. Это, опять же, зависит от позиции акционеров. Но, в любом случае, наша позиция – сохранять предприятие, смотреть, что дальше, модернизировать его, двигаться», — сказал он.