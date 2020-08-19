Глава «Башсоды»: «Сырьевая компания» приступила к разработке Куштау на законных основаниях

Генеральный директор Башкирской содовой компании (БСК) Эдуард Давыдов в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы», что АО «Сырьевая компания» (входящая в структуру БСК — ЭМ), приступила к разработке шихана Куштау «на законных основаниях и с полным комплектом документаций».

«Сырьевой вопрос решает не только БСК, но и немецкий холдинг «ХайдельбергЦемент Рус». У нас совместное предприятие, где доля владения 50 на 50. Немецкая компания придерживается самых высоких стандартов экологии. У них очень серьезные комплаенс по подготовке документов. И конечно они занимают половину мест совета директоров сырьевой компании, которая ведет разработку месторождения Куштау. И предположить, что немцы допустили бы риски выйти на месторождение без сбора всех документаций, в том числе и экологических экспертиз, это нереально», — сказал Э.Давыдов.

Глава «Башсоды» также добавил, что 19 августа вечером на брифинге будут представлены все документы, разрешающие разработки этого месторождения.

«Сегодня мы в шесть часов проводим брифинг для журналистов, где мы раздадим копии всех разрешительных документов на это месторождение. Доказав, что эта сырьевая компания шла на работу на полностью законных основаниях со всем комплектом документаций, которые только возможны по законодательству РФ», – сказал Э.Давыдов.