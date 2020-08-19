Глава «Башсоды» Давыдов: Если сырьевая проблема БСК не решится, через пару лет предприятие начнет снижение мощностей

Генеральный директор Башкирской содовой компании (БСК) Эдуард Давыдов в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы» отметил, что если сырьевая проблема БСК не решится, то придется через пару лет «начать снижать мощности».

Э.Давыдов отметил, что в этой конфликтной ситуации вокруг разработки шихана (горы) Куштау он пока не видит какого-то решения проблемы.

«Что делать в настоящее время, я честно говоря, не знаю. Потому что если сырьевая проблема предприятия не решится, то через год два мы будем вынуждены начинать поэтапно снижение мощностей», — сказал он.

Также глава «Башсоды» заметил, что если рассматривать для разработок другие месторождения, то они также имеют статус заповедника, и вызовут более масштабные экопротесты местных жителей.

«Понимания пока нет. С 1989-го года предприятие озадачилось поиском альтернативного сырья. Кроме двух шикарных Тратау и Юрыктау не рассматривалось. Во всех переписках прошлых лет говорилось, что те шиханы, которые были учтены при проектировании завода в 1945 году, как потенциальная сырьевая база вокруг предприятия. После 2012 года, когда начали понимать, начали прорабатывать альтернативные варианты. Рассматривалось Каранское месторождение — это в районе Красноусольска. Но там еще более заповедные места. Там прекрасные леса, реки. И также там поступило много писем от местных жителей, и потенциала для экопротеста там больше. Нам предлагали Гумеровское ущелье Божетау. Я всегда говорил, это Башкирская Швейцария — там великолепные реликтовые леса, и превратить это в карьеры — это вообще кощунство. При этом там же надо провести 40 км дороги по лесам. Это в принципе это большее преступление», — отметил Э.Давыдов.