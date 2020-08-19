Глава БСК Давыдов считает конфликт вокруг содовой компании «подготовленной атакой профинансированными группами»

Генеральный директор Башкирской содовой компании (БСК) Эдуард Давыдов в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы» назвал конфликт вокруг компании «подготовленной атакой профинансированными группами».

«Реальный конфликт, где сошлись две силы. Первая — это конечно, как мы считаем, хорошо подготовленная атака на предприятие определенными группами. Эта атака легла на благодатную почву — защитников природы, экопротесты, людей, которым не безразлична окружающая среда. Поэтому да, первично это все-таки хорошо подготовленная атака на предприятие, может бизнес-структурами, может конкурентами», — сказал он.



Э.Давыдов допустил, что ситуацию могут раскачивать конкуренты «Башсоды» – турецкая компания «Шишекам».

«Турки открыли только что трехмиллионный завод, и не скрывая говорят, что основным рынком, куда можно продавать — это Россия. И я не могу быть уверенным, что это точно они стоят за этим конфликтом, но кто-то хорошо профинансированный, на подготовку мероприятия. И, безусловно, к этому протесту присоединилось большое количество искренних людей, это и местные жители, и защитники природы, которым нравится данный природный объект. Сошлись два фактора», — отметил гендиректор.

Башкирская содовая компания, которая производит 85% пищевой соды в России, ранее заявила об истощении ресурсов на разрабатываемом месторождении к декабрю 2022 года. В компании отметили, что альтернативой является месторождение известняка Тратау. Однако там разработка ограничена статусом памятника природы.

С начала августа начались акции протеста защитников башкирских шиханов.