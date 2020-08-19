Французский ПСЖ стал первым финалистом футбольной Лиги чемпионов

Он уверенно переиграл в полуфинале немецкий РБ Лейпциг 3-0.

Уже по итогам первого тайма исход противостояния сомнений практически не вызывал. К перерыву парижане вели 2-0. И еще дважды попали в штангу ворот Лейпцига. Удивительно, но французский Чемпион смог обойтись без голов своих главных атакующих активов – Неймара и Киллиана Мбаппе. Очевидно, что наставнику ПСЖ Томасу Тухелю наконец то удалось создать настоящую команду, а не просто сборище звезд. Минувшей ночью роль первой скрипки взял на себя Анхель Ди Мария, который поучаствовал во всех трех голах своей команды. В итоге аргентинец был признан лучшим игроком встречи. Ну а ПСЖ впервые в своей истории вышел в финал ЛЧ. И стал первой за 16 лет французской командой, которая сыграет в титульном матче турнира.

Вторую путевку в финал турнира разыграют сегодня мюнхенская Бавария и Лион из Франции.