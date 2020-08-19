Демократическая партия США официально выдвинула Джо Байдена кандидатом в руководители государства

Демократическая партия США официально выдвинула бывшего вице-президента Джо Байдена кандидатом в руководители государства. Байден в ответ поблагодарил за поддержку.

В ходе праймериз Демократической партии за Джо Байдена проголосовали более трех с половиной тысяч делегатов. Его соперник, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, получил более 1100 голосов. Впрочем, он снял свою кандидатуру.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Основным конкурентом Байдена станет действующий президент страны Дональд Трамп, которого выдвинула Республиканская партия.