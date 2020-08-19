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10:04, 19 августа 2020

Власти пятого по численности населения Белоруссии города Гродно начали выполнять требования протестующих

Этому предшествовали массовые акции в центре города.

Митинги на центральных площадях теперь официально разрешены. Больше недели акции проводили без согласования с властями Гродно. Теперь же чиновники обещали помочь с техническим оборудованием и медицинским обеспечением. Почти всех задержанных на митингах отпустили, руководство городской милиции принесло людям публичные извинения. Представителей оппозиции и профсоюзов также обещали пустить в эфир местного телеканала. Руководство предприятий власти укажут на недопустимость давления на работников, которые участвуют в забастовках. В их числе одно из крупнейших в стране предприятий Гродно-Азот. Городской исполком по требованию протестующих создал совет общественного согласия, куда вошли представители гражданского общества и оппозиции и органов исполнительной власти. Таким образом, Гродно первый крупный город в Белоруссии, власти которого согласились выполнить ряд требований участников акций протеста.

Накануне в Гродно прошла очередная акция протеста. Она по информации белорусского портала tut.by собрала от 15 до 20 тысяч участников. Активисты на митинге сказали, что всего милиция задержала в городе за дни протестов около восьмисот человек. Двое остаются под стражей, против них возбудили уголовное дело.



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