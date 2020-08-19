Почти треть россиян, как показал опрос считают, что их начальник плохо относится к своим подчиненным

Исследование провел сайт «Работа.ру». Порядка 30% опрошенных также сказали, что их не устраивает, когда начальство не может поставить сотрудникам точные задачи. 23% участников исследования подчеркнули, что недовольны работой своего руководители и сообщили, что не всегда выполняет свои задачи и перекладывает на других. Каждого пятого не устраивает злоупотребление полномочиями со стороны руководителя.

Кроме тогО, 15% сотрудников не одобряют, когда начальник их беспокоит в нерабочее время, 12% раздражает неуместный и оскорбительный юмор, почти столько же пожаловались на безответственность руководителя.

Более 40% сказали, что с большим удовольствием бы уволили своего начальника.