Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что республика готова выкупить контрольный пакет БСК и решать судьбу предприятия

Об этом он рассказал в интервью «Эху Москвы». «Республика тоже акционер, у нас неплохой пакет. И как республика, мы должны взять ответственность на себя. Мы готовим предложение. Нам надо забирать предприятие. То есть нам нужно брать контрольный пакет, выкупить у них определенную долю, они останутся, это их решение. А уже в ходе управления предприятием мы как местные люди, как люди, понимающие, что здесь происходит, будем решать судьбу предприятия и управлять», — сказал Хабиров. Также он отметил, что переход контрольного пакета к властям может привести к сокращению дивидендов. «Мы видим, что есть другие источники сырья», — добавил Хабиров.