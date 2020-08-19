«Пари Сен-Жермен» впервые вышел в финал Лиги чемпионов

В полуфинале команде из Парижа удалось обыграть немецкий «РБ-Лейпциг» со счетом 3:0. В финале «Пари Сен-Жермен» встретится либо с «Лионом», либо с «Баварией» – это будет зависеть от итогов матчей между этими клубами.

Встреча «Лиона» и «Баварии» пройдет сегодня в 10 вечера.