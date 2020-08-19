Уголовное дело о гостайне видеоблогера Андрея Пыжа может иметь отношение к столичному метро

Уголовное дело о гостайне видеоблогера Андрея Пыжа, по информации источника агентства ТАСС в правоохранительных органах, может иметь отношение к столичному метро.

Обвинения могут быть связаны с перевозкой на Украину засекреченных данных о станциях московского метрополитена и подземных транспортных сооружениях, сообщает агентство ТАСС. По словам собеседника, такие сведения относятся к гостайне. Арестованный и помещённый в СИЗО Лефортово Андрей Пыж уверяет, что хотел использовать документы, которые перевёз на Украину для своего блога. Другой источник агентства рассказал, что слежка за петербуржцем началась давно. По его словам в Твери сейчас проводят экспертизу фото и видеоматериалов с флеш-карт, причём делают её в центре, где изучают обстоятельства по делам о терроризме и экстремизме. Обвиняемый из Петербурга не только видеоблогер, но ещё и сталкер. Он ищет и обследует малоизвестные, нередко опасные для жизни места и рассказывает о них на своём you-tube канале. С ним как уверяет адвокат по назначению Алексей Хальзов уголовное дело не связано. Интернет-изданию Открытые медиа защитник на днях рассказал, что Пыж частично признал вину из-за опасений, что обвинение могут ужесточить.

Видеоблогера задержали в Москве на Патриарших прудах в начале августа с флеш-картой, Мещанский суд арестовал Пыжа на два месяца. Ему грозит до восьми лет заключения. Арест блогера обжалован.